Coronavirus, Portogallo chiude Lisbona: a rischio Final Eight Champions?

In Portogallo sono scoppiati nuovi focolai di coronavirus, tanto che il Governo ha deciso di chiudere la regione di Lisbona. Seppur quella più piccola, l'area di Lisbona è la più popolosa e l'obiettivo è quello di circoscrivere immediatamente i cluster. Proprio in città dal 12 al 23 agosto è prevista la Final Eight di Champions League che, in caso di chiusura prolungata, sarebbe seriamente a rischio.

LAZIO, IL PIANO ANTI-ATALANTA DI INZAGHI

LAZIO, LA VISITA DI LOTITO ALLA SQUADRA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE