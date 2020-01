Coronavirus, primi due casi in Italia: sono turisti cinesi a Roma

Il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro della salute Roberto Speranza ha annunciato i primi due casi di coronavirus in Italia: "Sono confermati due casi in italia di persone contagiate da coronavirus. Si tratta di due turisti cinesi. Siamo il primo Paese che adotta una misura cautelativa di questo genere". L'Oms ha intanto dichiarato l'emergenza internazionale per il contagio nel giorno in cui il bilancio delle vittime arriva a 170. La stanza dove i due soggiornavano nell'Hotel Palatino in via Cavour a Roma è stata sigillata. Ora sono ricoverati allo Spallanzani e un pullman con a bordo turisti cinesi arrivati in Italia con lo stesso tour operator della coppia contagiata è stato scortato dalla polizia fino all'ospedale attrezzato per affrontare l'emergenza. Ulteriori misure di prevenzione potrebbero essere applicate nei confronti delle persone con cui era entrata in contatto la coppia. Ancora il premier: "Siamo vigili e molto attenti: non ci siamo fatti trovare impreparati. Lo Spallanzani è la Bibbia in questo settore. Non c'è nessun motivo di creare panico e allarme sociale domani mattina alle 10 ho convocato un consiglio dei ministri. Adotteremo altre misure in modo da mettere in campo tutte le strutture competente, ivi compresa la protezione civile". I pazienti sono marito e moglie e hanno rispettivamente 66 e 67 anni. Provengono dalla provincia di Wuhan ed erano arrivati lo scorso 23 gennaio all'aeroporto di Milano Malpensa, da dove si erano spostati per un tour nelle province italiane che aveva toccato tra le varie destinazioni anche Parma.