Coronavirus, primo italiano contagiato: trasferito allo Spallanzani

L'allarme coronavirus colpisce il primo italiano. In serata, un caso sospetto tra i 56 italiani rientrati da Wuhan, è risultato positivo ed è stato trasferito dalla Cecchignola in isolamento all'ospedale Spallanzani. Lo hanno rivelato le analisi condotte sui tamponi. L'Istituto superiore di sanità (Iss) ha appena comunicato alla task force del ministero della Salute l'esito positivo del test di conferma per il coronavirus precisando che il paziente è attualmente ricoverato con "modesto rialzo termico". Queste le parole del direttore del reparto Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza: "È il primo caso italiano ma era un italiano che viveva a Wuhan. Nel momento in cui si è deciso di rimpatriare i 56 italiani sono state prese tutte le precauzioni possibili proprio perchè non era una ipotesi da escludere. Credo che la possibilità di contagiare altri sia bassissima. Qui in Italia dobbiamo essere vigili tenere altissima l'asticella della vigilanza. Anche se la battaglia vera si può vincere solo in quelle zone".