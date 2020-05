Coronavirus, quattro positivi nella Sampdoria: tre sono nuovi e asintomatici

SAMPDORIA CORONAVIRUS - Dopo Torino e Fiorentina, anche la Sampdoria comunica la presenza di calciatori positivi al coronavirus. In totale sono quattro i calciatori positivi di cui tre nuovi, mentre il quarto è un ritorno dei tesserati già trovati positivi in precedenza. Il club blucerchiato, che non ha comunicato i nomi, ha diramato un comunicato ufficiale per dire che i quattro sono stati posti in quarantena. Ecco la nota della società: "L’U.C. Sampdoria informa che, nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori, sono emersi tre nuove positività al Coronavirus-COVID-19 e un ritorno di positività. Attualmente asintomatici, gli stessi sono stati posti in quarantena e saranno costantemente monitorati come da protocollo".