Coronavirus / Ricciardi (OMS): "È troppo presto per la fase 2"

Walter Ricciardi, esponente dell'OMS che in questo periodo è anche consulente del ministro della Salute, invita a non valutare per il momento una riapertura delle attività: "È assolutamente troppo presto per iniziare la fase 2: i numeri, soprattutto in alcune Regioni, sono ancora pieni di una fase 1 che deve ancora finire. È assolutamente importante non affrettare e continuare".

