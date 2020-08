Coronavirus, Ricciardi: "Stadi aperti? Con questi numeri non si può fare"

Gli stadi vuoti hanno caratterizzato il finale della scorsa stagione, ma con tutta probabilità gli impianti rimarranno vuoti anche per l'inizio del prossimo campionato. A confermare questa ipotesi, è stato il consigliere del Ministero della Salute Ricciardi.

Come riporta Gazzetta.it, il virologo, ospite ad Agorà, ha detto: "Quando si tornerà allo stadio? Dipende dalla circolazione del virus. Se la controlliamo possiamo pensare di riaprire le manifestazioni di massa in una maniera controllata, ma con questi numeri non lo possiamo ancora fare. Le partite di calcio, inoltre, si possono svolgere solo senza pubblico".