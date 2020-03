Coronavirus, Ronaldo converte i suoi hotel in ospedali

In questa terribile emergenza c'è bisogno dell'aiuto di ogni singolo cittadino. I calciatori possono, anche fuori dal campo, dare il proprio contributo per uscirne il prima possibile. Come Cristiano Ronaldo, che dimostra di essere grande anche fuori dal rettangolo verde. Non rimane a guardare il portoghese, così nella sua terra natale ha deciso di convertire gli alberghi in suo possesso in ospedali per fronteggiare il Coronavirus. Tutte le spese per le operazioni, saranno pagate dallo stesso attaccante della Juventus di tasca propria.

