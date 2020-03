Coronavirus / Serie A, calendario pieno. E se un calciatore fosse positivo...

La Serie A va avanti a porte chiuse. Messe da parte le polemiche per Juve - Inter, si torna alla decisione iniziale e la sensazione è quella di aver perso una settimana per spalmare meglio il calendario. In attesa della comunicazione ufficiale, domenica si dovrebbero recuperare le sei gare della 26esima giornata con lo slittamento di tutto il campionato in avanti. Calendario alla mano, però, non ci sarebbe più spazio per ulteriori stop e quindi sarebbe seriamente a rischio qualora ci fossero altri impedimenti. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, se in Serie A si dovesse verificare il caso di un calciatore positivo al coronavirus non ci sarebbe tempo per mettere in pratica le due settimane di quarantena per tutti gli altri. Di conseguenza il campionato sarebbe seriamente a rischio. Non rimane che fare gli scongiuri e sperare che questa tremenda emergenza sanitaria rientri al più presto.

