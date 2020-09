Coronavirus, serie di contagi nel Perugia: ora il ritiro è a rischio

Non inizia nel migliore dei modi la stagione del Perugia. La squadra ha effettuato i tamponi prima di iniziare la preparazione per la nuova stagione ed i risultati hanno evidenziato nove positività, tra giocatori e membri dello staff (sette calciatori e due componenti dello staff tecnico). La società, con un comunicato ufficiale, ieri aveva annunciato l'attesa dei risultati.

RITIRO A RISCHIO - Con tutti questi giocatori non disponibili, la dirigenza sta seriamente pensando di far slittare la partenza per il ritiro o, addirittura, annullarla. I grifoni sarebbero dovuti partire per Cascia domenica prossima. L'annullamento della prima seduta d'allenamento della squadra di Caserta non lascia ben sperare, come riporta il Corriere dello Sport.

