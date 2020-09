Coronavirus, un positivo nello staff della Repubblica Ceca: due giocatori in quarantena

C'è preoccupazione all'interno del ritiro della Repubblica Ceca: un membro dello staff è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Ai fini dell'organizzazione delle partite, questa notizia non influirebbe, se non fosse che il soggetto è stato a stretto contatto con Schick e Soucek. I due giocatori hanno abbandonato il ritiro della Nazionale per entrare in quarantena come da protocollo.

RITIRO A RISCHIO - Questa notizia ha scombussolato un po' tutti i piani della Nazionale, che ora potrebbe vedersi saltare il ritiro. Lo Slavia Praga, che ha ben 8 giocatori convocati, ha minacciato di far rientrare i propri tesserati in caso di nuova positività. Se così dovesse essere, la Repubblica Ceca potrebbe essere in grandissima difficoltà per completare la preparazione.

