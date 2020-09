Coronavirus, focolaio Boca Juniors: 18 giocatori positivi

Il coronavirus colpisce ancora non solo in Italia o in Europa ma anche in America Latina. Questa volta è nato un vero e proprio focolaio all'interno del Boca Juniors. Come riporta il quotidiano Olé infatti a quindici giorni dalla sfida di Copa Libertadores il club deve far fronte alla presenza di ben 18 positivi.

