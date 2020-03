Coronavirus / Spagna, +10.000 contagi in 1 giorno. USA, muore a 17 anni perché non ha l'assicurazione

Le ultime news dal mondo in materia di coronavirus puntano l'obiettivo sulla Spagna e sugli USA. Pessime notizie in materia di numeri per quanto concerne la penisola iberica. I nuovi contagi contaggiati nelle ultime 24 ore sono stati quasi 10.000, le vittime sono schizzate fino a 8.189 con le 849 di oggi. Per la prima volta la Spagna ha superato l'Italia per decessi giornalieri. Capitolo States: scuote l'opinione pubblica la morte di un 17enne a Lancaster, in California. Il ragazzo è deceduto per coronavirus dopo essere stato rifiutato dall'ospedale perché non aveva l'assicurazione sanitaria. La conferma è arrivata dal sindaco della città, Rex Parris: "Il venerdì prima di morire il giovane era in salute, il mercoledì dopo è morto. Non aveva l'assicurazione sanitaria e non lo hanno curato".

