Coronavirus, Speranza: "Attenzione ai facili ottimismi. Misure prorogate al 13 aprile"

La decisione del Governo è di "prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate". Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa al Senato. "Non dobbiamo commettere errori adesso, e quindi dico attenzione ai facili ottimismi, c'è il rischio di compromettere i sacrifici che stiamo facendo, non dobbiamo confondere i primi segnali positivi come un segnale di cessato allarme", le parole riportate dall'Ansa. "Gli esperti dicono che siamo sulla strada giusta, e che le misure drastiche adottate iniziano a dare risultati. Ma sarebbe un errore imperdonabile scambiare questo primo risultato per una sconfitta definitiva del Covid, è una battaglia lunga, e non dobbiamo abbassare la guardia".



"Siamo stati costretti a concentrare grandissima parte delle nostre risorse nella lotta contro il Coronavirus e sarà cosi' ancora per tanto tempo. Ma anche i malati cronici, come gli oncologici e di altre patologie, come quelle rare, meritano la massima attenzione e dovremmo su di loro costruire specifiche politiche per la fase che verrà", riporta l'Agi. Per Speranza "dobbiamo uscire da questa crisi più forti di come ci siamo entrati, questa che stiamo vivendo è una esperienza collettiva durissima, e dimostra come il sistema sanitario nazionale sia il patrimonio piu' prezioso che possa esserci. Su esso dobbiamo investire con tutta la forza che abbiamo ed è la cosa che conta davvero di più. Anche per onorare chi ha perso la vita nei presidi sanitari, deve tornare a essere strategico l'investimento sulla salute", ha proseguito Speranza. Poi conclude: "Sarà il vaccino l'arma che ci permettera' di sconfiggere definitivamente il Covid-19 e in questa partita mondiale l'Italia c'è con tutta la nostra comunità scientifica, in un rapporto di piena collaborazione con le aziende farmaceutiche".

