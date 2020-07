Coronavirus, sventata in Spagna partita tra infetti e non infetti

Nonostante la situazione Coronavirus in Spagna continui a essere difficile, a Pamplona, non tutti sembrano badare alle norme e alle precauzioni anti-Covid 19. Come racconta As, attraverso Instagram alcune persone avevano pensato bene di organizzare una partita di calcio tra infetti e non infetti, per raccogliere fondi destinati a chi è stato colpito dal virus. Il quartiere di Mendillori, uno dei più colpiti della città, sarebbe stata la cornice di questo scellerato evento, il quale però grazie all'intervento informatico delle forze dell''ordine è stato possibile sventare in tempo. Il responsabile dell'organizzazione sarebbe un 23enne spagnolo recidivo, che già nel mese di giugno aveva messo in piedi un evento pubblico a cui avevano preso parte centinaia di persone, ricevendo una denuncia e una sanzione di 3000 euro. Massima collaborazione e senso civico, avrebbe richiesto ai cittadini la Polizia spagnola, per evitare ovviamente altri comportamenti del genere in futuro.

