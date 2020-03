Coronavirus, Trump chiude gli Usa: "Sospesi voli da Europa per un mese"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump tramite il suo profilo Twitter ha annunciato la sospensione di tutti i viaggi dall'Europa agli Stati Uniti per i prossimi 30 giorni. Queste le sue parole dall'Ufficio Ovale della Casa Bianca: "L'Unione Europea non ha preso le stesse precauzioni che gli Stati Uniti hanno messo in atto per contenere l'epidemia di Covid-19. Presto intraprenderò un'azione di emergenza per fornire un cuscinetto finanziario alle piccole imprese e alle persone colpite dal virus". Il Regno Unito non è incluso nel divieto di viaggio.