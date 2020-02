Coronavirus, un italiano in isolamento volontario a Sanremo

Tra gli italiani sbarcati dalla nave da crociera in Cambogia c'è un cittadino italiano che vive in Liguria. L'Alisa, l'Agenzia ligure per la sanità, ha riportato la seguente notizia: "L'uomo si è sottoposto a isolamento fiduciario volontario al domicilio e sarà sottoposto alle misure di sorveglianza sanitaria previste dal protocollo implementato da Regione Liguria". L'uomo vive a Sanremo e non presenta i sintomi del virus, come confermato anche dal sindaco di Sanremo Alberto Biancheri: "Sono stati applicati tutti i protocolli del Ministero della Salute, la persona è sotto sorveglianza, ma non presenta i sintomi del coronavirus. La Asl mi ha informato che non c'è alcun pericolo, ma resta sotto osservazione. Attualmente è in isolamento volontario a casa propria e lo terranno monitorato".