Coronavirus, Vaia (Spallanzani): "Forse a primavera un vaccino italiano"

Una nuova speranza per contrastare il coronavirus arriva direttamente da Roma e in particolare dall'ospedale Spallanzani. La speranza si chiama vaccino e potrebbe essere del tutto made in Italy. Ad annunciarlo il direttore sanitario Francesco Vaia ai microfoni di Sky Tg24: "Se tutto va bene e senza correre, ci auguriamo in primavera di poter cominciare ad avere la formula per andare in commercializzazione di un vaccino tutto italiano. Sul nostro vaccino abbiamo cominciato la fase uno e non abbiamo avuto nessuna reazione avversa. Entro fine ottobre dovremo avere i primi dati sull'immunogenicità. Poi scattano le fasi due e tre".

