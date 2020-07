Correa vuol tornare presto in campo: "Che voglia di Lazio"

Fermo ai box per una lesione al legamento collaterale del ginocchio, Joaquin Correa non vede l'ora di tornare in campo per aiutare i suoi compagni. Qualche giorno di stop, aveva dichiarato l'argentino, la speranza di Inzaghi è di recuperarlo per lo sprint finale. L'argentino su Instagram ha pubblicato una foto mentre si sottopone a terapia, accompagnata da una frase: "Voglia di Lazio, un giorno in meno". La Lazio lo aspetta.