Corsa Champions, Di Livio: “I giochi sono fatti, le prime quattro sono queste...”

Angelo Di Livio, ex centrocampista di Fiorentina e Juventus, ha commentato quella che sarà la corsa Champions in Serie A. Tante squadre coinvolte e racchiuse in pochi punti che vogliono assicurarsi un posto nell'Europa che conta. Queste le sue parole: "Io dò qualche chance in più al Napoli ma i giochi sono fatti. Le prima quattro sono queste. L'Atalanta può pure perdere con la Juventus o viceversa, ma poi la marcia puoi riprenderla".