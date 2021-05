Corsa Champions, Gasperini: “C’è concorrenza, ma siamo da secondo posto”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha presentato il match contro il Parma in conferenza stampa commentando anche la lotta Champions che coinvolge diverse squadre: "Siamo da secondo posto, lo dissi anche dopo l’1-1 a Roma e a maggior ragione dopo lo stesso risultato col Sassuolo. La concorrenza c’è, ma guardare davanti è il modo migliore per non avere timore di quelli dietro. Tra Benevento e Genoa, prima di affrontare il Milan all’ultima giornata, quale sarà l’avversario più ostico lo vedremo in campo: l’importante è che siamo preparati noi”.