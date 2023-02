Corsa Champions, una questione Capitale: Sarri e Mourinho sperano...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Tre posti per cinque squadra. Dando ormai per certa la qualificazione del Napoli che sta disputando un campionato a parte, restano a disposizioni tre biglietti per il carro Champions League. Inter, Milan, Atalanta, Roma e Lazio pronte a darsi battaglia fino all'ultima giornata per staccare il pass. Sarà una corsa avvincente ricca di colpi di scena e di sorpassi. Se il campionato finisse oggi sarebbero i nerazzurri di Inzaghi a qualificarsi insieme alle due squadre della Capitale. Giallorossi e biancocelesti puntano moltissimo su questo obiettivo che potrebbe dare la svolta alla stagione e anche alle prossime. La Roma punta forte sul talento di Dybala, diventato ormai insostituibile, per tornare nell'Europa che conta e provare a convincere Mourinho a restare con i soldi che arriverebbero dalla qualificazione pronti a essere investiti sul mercato. Dall'altra parte la Lazio, con l'ingresso in Champions, darebbe ancora continuità al prestigioso progetto Sarri andandosi a confrontare con le big europee, renderebbe il futuro più ambizioso, e potrebbe convincere Milinkovic a scegliere i colori biancocelesti per tutta la carriera.