Corsi, (ag.Pandev): "I momenti migliori? La doppietta al Real Madrid con la Lazio"

L'impresa della Macedonia di qualificarsi agli Europei porta, ancora una volta, la firma di Goran Pandev. Che all'età di 37 anni continua a stupire tutti e a collezionare record incredibili. Ne ha parlato l'agente, Leonardo Corsi, ai microfoni di TMW Radio, ricordando anche i tempi di quando era un giocatore della Lazio: "Sembra una storia scritta nel destino, e con Goran ci sono abituato. La sua è una carriera bella, fatta di grandi successi e momenti difficili, ma sempre con la capacità di lasciare un segno, in questo caso importantissimo nella storia di una nazione in cui è riferimento fondamentale per lo sport".

"Il titolo a cui è più affezionato? Più che titoli, momenti. Ricordo la doppietta al Real Madrid alla prima partecipazione in Champions all'Olimpico, e lì capii che niente sarebbe stato più come prima. Aveva fatto il definitivo salto di qualità, e se non ricordò male segnò cinque gol nonostante poi la Lazio venne eliminata ai gironi. Poi l'anno del triplete all'Inter, fu una annata strepitosa: è stato un gran periodo anche perché veniva dopo l'epilogo sofferto con la Lazio".