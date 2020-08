Covid-19, al via la sperimentazione per il vaccino allo Spallanzani

È partita questa mattina all'ospedale Spallanzani di Roma, in prima linea contro il coronavirus fin dall'inizio, la sperimentazione sull'uomo di un vaccino anti Covid-19. Diversi volontari si sono già presentati alla struttura ed è stato loro inoculato il vaccino che sarà totalmente italiano e soprattutto pubblico, come annunciato dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, ha poi specificato le tempistiche: "Ci vorranno almeno 24 settimane per completare la fase I della sperimentazione sull'uomo del vaccino. Poi passeremo alla fase II per la quale ci stiamo già preparando".