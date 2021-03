Covid-19, il Lazio a un passo dalla zona rossa. D'Amato: "Netto peggioramento"

Il Lazio è a un passo dal diventare "zona rossa": il valore Rt è infatti a 1.3, e di norma la zona rossa scatta quando si va oltre 1.25, anche se l'incidenza è sotto soglia e anche i tassi di occupazione dei posti letto sono entro il livello di allerta. Lo riferisce l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, al termine dell'odierna conferenza della task-force regionale per il Covid-19. L'indice Rt, che sfiorava l'1 la scorsa settimana (0.98), con una valutazione del rischio "moderata", ha visto un'impennata negli ultimi sette giorni. Per la decisione definitiva si attendono i dati che verranno forniti domani da ministero della Salute - ISS e Regioni. Intanto D'Amato ha lanciato l'allarme: "La situazione è in netto peggioramento".

