Lazio, Leiva e i complimenti a Immobile: "Dietro alla vittoria sudore e determinazione" - FOTO

Anche Lucas Leiva, così come Correa e Luis Alberto, si è complimentato pubblicamente con Ciro Immobile all'indomani della consegna della Scarpa d'Oro in Campidoglio. Il brasiliano ha condiviso con i propri followers Instagram la foto dell'intero gruppo, per poi aggiungere: "Orgoglioso di far parte di questo momento con te, Ciro. Dietro questa Scarpa sicuramente ci saranno tante persone, però senza la tua determinazione e sudore non avresti mai vinto. Complimenti bomber".

Immobile, la Scarpa d'Oro diventa un premio di squadra: "Con la forza del gruppo si vincono trofei" - FOTO

Luis Alberto, ecco la "crossbar challenge": la sfida del 'Mago' a colpi di traversa - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE