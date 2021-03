Lazio, Luis Alberto a Immobile: "Un onore poter condividere questo momento" - FOTO

Al termine dell'allenamento di questo pomeriggio, la Lazio ha posato accanto alla Scarpa d'Oro consegnata a Ciro Immobile nella giornata di ieri in Campidoglio. L'immagine in pochi minuti ha fatto il giro del web, condivisa anche da qualche protagonista biancoceleste. È il caso di Luis Alberto, che ha dedicato un bel messaggio al bomber d'Europa: "È un onore far parte di tutto questo e condividere questo momento con te. Congratulazioni Ciro".

FORMELLO - Lazio, no al turnover: Radu ok, davanti sempre Tucu-Ciro

Luis Alberto, ecco la "crossbar challenge": la sfida del 'Mago' a colpi di traversa - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE