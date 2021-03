Luis Alberto, ecco la "crossbar challenge": la sfida del 'Mago' a colpi di traversa - VIDEO

Luis Alberto, classe ed eleganza al servizio della Lazio. Il 'Mago', che in campo non ha difficoltà a mostrare tutto il suo talento, ha deciso di misurarsi con una nuova sfida. Si tratta della "crossbar challenge", in cui l'obiettivo dello spagnolo non era quello di mettere la palla in rete, bensì colpire più volte possibili la traversa. Buono score quello di Luis che, su sei tentativi, nella metà delle occasioni è riuscito a raggiungere lo scopo. Il video è stato pubblicato sul profilo Instagram della You First Sports, l'agenzia di procuratori che cura gli interessi del centrocampista: "La precisione di Luis Alberto è d'élite. L'abbiamo messo a dura prova con questa sfida".

