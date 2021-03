FORMELLO - Lazio, no al turnover: Radu ok, davanti sempre Tucu-Ciro

Rifinitura anti-Crotone alle spalle. Inzaghi sembra essere intenzionato a schierare i suoi uomini migliori senza farsi condizionare dal ritorno imminente di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma il 17 marzo. No al turnover, gli unici due cambi rispetto alla formazione di Torino contro la Juventus sono in difesa. Radu per Hoedt e Patric per Lulic, con Marusic che tornerà a fare l’esterno di destra visto l’infortunio di Lazzari, che migliora ma non è ancora pronto. Radu ha recuperato dall’operazione di ernia inguinale, da inizio settimana si è allenato in gruppo, è pronto per riprendere il suo posto in difesa sul centro sinistra. Una scelta che permetterà ad Acerbi di tornare centrale nella linea a tre, che sarà completata da Patric, che ha vinto il ballottaggio con Musacchio. A sinistra conferma per Fares, che ha dato segnali positivi all'Allianz Stadium. Solito terzetto centrale a centrocampo, con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Stesso dicasi per l'attacco, guidato da Immobile e Correa. La Scarpa d’Oro è stato applaudito dai compagni prima dell’inizio dell’allenamento. In porta toccherà ancora a Reina. In dubbio la convocazione di Akpa Akpro, che in settimana si è presentato in Paideia per i controlli e ha saltato anche la seduta della vigilia.

Probabile formazione

LAZIO (3-5-2) - Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disp. Strakosha, Alia, Hoedt, Musacchio, Cataldi, Parolo, Escalante, Lulic, Pereira, Caicedo, Muriqi. All. Simone Inzaghi.