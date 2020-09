Covid-19, nuovo caso nel Torino: a rischio la sfida con l'Atalanta

Nuovo caso di coronavirus nel Torino. Come riporta Tuttomercatoweb.com, i risultati dell'ultimo giro dei tamponi hanno rivelato una positività all'interno della squadra e così è scattato il protocollo di sicurezza: squadra in quarantena e tamponi a tappeto per evitare ulteriori casi. Annullata la doppia seduta di oggi, al massimo ci sarà una sgambata a piccoli gruppetti. A quattro giorni dalla partita contro l'Atalanta il rischio del rinvio c'è, il tutto dipenderà dai test che verranno effettuati da ora a sabato.

