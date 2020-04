Covid-19, Rezza (ISS): "Da romanista manderei a monte il campionato"

Il prof. Giovanni Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità, in conferenza stampa dalla Protezione Civile, ha parlato della possibilità di ripresa del campionato: "Io da romanista manderei tutto a monte. Non mi sembra che il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) si sia espresso in maniera definitiva. Tocca alla politica decidere, poi certo è uno sport che provoca contatti e questi contatti possono implicare un certo rischio di trasmissione. Ho sentito che qualcuno proponeva un monitoraggio con test ripetuti su un certo numero di giorni e mi sembra un po' tirata questa ipotesi. Siamo quasi a maggio, se dovessi dare un parere tecnico non lo darei favorevole, penso che possa essere condiviso dal CTS".