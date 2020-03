Covid-19, Vlahovic: "Ora è tutto tranquillo. Cutrone? Sta bene anche lui"

L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic è stato uno dei primi contagiati dal Covid-19 in Serie A. Il serbo ha parlato alla pagina Instagram de 'Gli autogol' tranquillizzando rispetto al suo stato di salute: "Sto bene, sto bene. È tutto tranquillo. Sono stati giorni particolari, tutti sappiamo quanto sono difficili queste situazioni ma devo ringraziare tutti per i messaggi arrivati. Sono stati tanti e mi hanno fatto davvero piacere. Come sta Cutrone? Sta bene".

