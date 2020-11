Covid, allarme in casa Ajax: tanti positivi anche in prima squadra

Brutte notizie in casa Ajax che domani scenderà in campo per il match di Champions League contro il Midtjylland. Gli olandesi partitranno per la trasferta senza molti giocatori che sembrano essere risulati positivi al Covid. Tra di loro, come riporta Il Telegraaf , ci sarebbero anche Tadic, Klaassen, Onana, Stekelenburg e Gravenberch che infatti non risultato inseriti nella lista dei convocati. Oggi sono stati effettuati nuovi test e nel caso in cui ci fossero falsi positivi potrebbero aggregarsi succeddivamente nella trasferta danese.

