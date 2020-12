Covid, l'Ema dà l'ok al vaccino Pfizer. Speranza: "È la notizia che aspettavamo"

La direttrice dell'Ema, Emer Cooke, è intervenuta a margine della conferenza stampa in cui è stato dato il via libera al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech: "Le notizie positive di oggi rappresentano un importante passo avanti nella nostra lotta contro questa pandemia. Abbiamo raggiunto questo traguardo grazie alla dedizione di scienziati, medici, e volontari della sperimentazione, nonché a molti esperti di tutti gli Stati membri dell'Ue. Possiamo garantire ai cittadini dell'Ue la sicurezza e l'efficacia di questo vaccino che soddisfa gli standard di qualità necessari. Al momento non ci sono indicazioni che il vaccino non funzionerà contro la variante del Covid".

LE PAROLE DI SPERANZA - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha commentato con queste parole la notizia: "L'agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci da più forza e fiducia". Lo afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza".

