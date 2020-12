Compleanno Almeyda, gli auguri di Adani: "Fratello donato dalla vita" - FOTO

Oggi è il compleanno di Matías Jesús Almeyda che spegne 47 candeline. L'attuale allenatore degli Earthquakes ed ex centrocampista della Lazio ha ricevuto gli auguri di Lele Adani, ex difensore della Fiorentina e grande appassionato di calcio argentino. I due sono stati compagni di squadra dell'Inter. Questo il bellissimo messaggi di Adani per il suo amico: "Fratello donato alla vita. Buon compleanno, ti voglio bene".