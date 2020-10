Covid / La protesta divampa in tutta Italia: molotov e bombe carta da Milano a Torino - VIDEO

Soffia il vento di protesta e di ribellione in tutta Italia dopo l'ultimo dpcm del governo. Tutta Italia sta scendendo in piazza. Tensione altissima a Milano e Torino. Nel capoluogo lombardo scene da guerriglia urbana a corso Buenos Aires. Petardi, bombe carta e molotov. Cori e insulti contro il premier Giuseppe Conte. Danneggiati dehors lanciati poi nella metropolitana, cassonetti rovesciati, finestrini e porte del tram 9 devastati. Sotto il palazzo della Regione Lombardia poi fitto lancio di pietre e bottiglie con la polizia a fronteggiare i manifestanti fra fumogeni e lacrimogeni. Un agente risulta ferito. Non va meglio a Torino dove in piazza Castello i petardi sono stati fatti esplodere in direzione delle forze dell'ordine. Napoli "rovente" in piazza del Plebiscito dietro a slogan e cartelli del tipo: "Reddito di salute per tutti la crisi la paghino i ricchi". Epilogo incandescente anche a Trieste dove si è arrivati al lancio di fumogeni verso la Prefettura. A Genova manifestazione sotto la sede della Regione fra cori e rimostranze. A Cremona ristoratori che a suon di pentole davanti alla Prefettura hanno scandito il loro dissenso per poi lasciarle tutte a terra. A Treviso corteo di mille persone. A Viareggio tanti i giovani che hanno bloccato il traffico e lanciato anche qui fumogeni e petardi. A Catania infine bombe carta verso la Prefettura. Notte ancora lunga. CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO