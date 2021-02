Covid: le restrizioni sugli spostamenti cambiano la sede del match tra Benfica e Arsenal

Lo stadio Olimpico di Roma giovedì sera ospiterà un match che non era in programma e che nn riguarda ne la squadra di Fonseca che quella di Inzaghi. Come riportato dal giornalista Tancredi Palmeri infatti pare che la Uefa abbia deciso di spostare nella Capitale il match tra Benfica e Arsenal in programma il 18 febbraio e valido per i sedicesimi di Europa League. La decisione deriva dalle restrizioni sugli spostamenti tra Portogallo e Gran Bretagna a causa del Covid. Non solo, anche la gara tra Real Sociedad e Manchester United potrebbe disputarsi in Italia per lo stesso motivo, in questo caso la sede scelta sarebbe quella di Torino.

Esclusivo:

Benfica-Arsenal di Europa League si giocherà a Roma a causa delle restrizioni di viaggio tra UK e Portogallo.



Anche Real Sociedad-Manchester United potrebbe giocarsi in Italia, probabilmente a Torino — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 8, 2021

Lazio, Syria: "Cantare l'inno della mia squadra del cuore è stato emozionante" - VD

Lazio, Muriqi festeggia su Instagram la vittoria con il Cagliari - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE