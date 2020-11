Covid, nuovo dpcm per Natale: aperture negozi fino alle 22, sì alle cene fuori

Il Governo, in vista del 3 dicembre (data in cui scadrà l'attuale Dpcm), sta già studiando le nuove misure da adottare. Il presidente Giuseppe Conte sta pensando di allentare le attuali restrizioni anti contagio, soprattutto in virtù delle numerose lamentele provenienti dai settori della ristorazione e del commercio. Secondo il Corriere della Sera, tra le ipotesi allo studio ci sono l’apertura dei negozi fino alle 22, il via libera ai centri commerciali anche nel fine settimana e anche l’ok alle aperture serali dei ristoranti, dei bar e dei pub (il tutto con ingressi contingentati). In tal caso, andrebbe spostato l'orario del coprifuoco che adesso è alle 22. Discorso diverso invece per le zone in fascia rossa e arancione che, sempre secondo quanto riportato dal Corriere, non avrebbero nessun allentamento neanche durante le festività natalizie.

LAZIO DA GIALLA AD ARANCIONE?: C'è il rischio che la Regione Lazio passi da zona gialla a zona arancione. Si analizzerà il report dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute e poi si prenderà una decisione, che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Appare però difficile che la prima regione (il Lazio appunto) dove l’indice Rt è sceso sotto l’1 cambi fascia di rischio.