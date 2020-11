Covid/ Ricciardi: “Stiamo cercando di evitare il lockdown, ma il rischio non è scongiurato”

Giorni importanti per l'evolversi delle decisioni riguardo alla pandemia. Ai microfoni di Sky Tg24 é intervenuto Ricciardi: "Il rischio lockdown generalizzato non è scongiurato perché dobbiamo valutare gli effetti delle misure adottate contro la corsa di Covid. Quello che sta succedendo è che in molte regioni la situazione sta peggiorando, in altre è stabile. E noi dobbiamo, nelle regioni che stanno peggiorando, arrestare questo peggioramento e nelle regioni che sono stabili invertire la curva e farla diminuire. Soltanto quando saremo certi che questo avviene allora potremo trarre delle conclusioni. Però tutti quanti stiamo cercando di evitare il lockdown nazionale, di elaborare delle misure proporzionate alla circolazione del virus".