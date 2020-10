Covid, sei positivi nella Primavera del Napoli: il comunicato del club

Altri casi di Coronavirus, ma stavolta non in Serie A. Si trattano infatti di sei esponenti del gruppo squadra della Primavera del Napoli. Di seguito, il comunicato del club azzurro: "Il gruppo Primavera, in quarantena domiciliare da 11 giorni in seguito ad una positività precedentemente riscontrata, si è sottoposto ai tamponi che hanno rilevato la positività al Covid-19 di altri 6 soggetti ".

Bruges - Lazio, Franco: "Contento per la prima convocazione" - FOTO

Lazio, Pereira ha raggiunto il Belgio: Inzaghi recupera una pedina per il Bruges

TORNA ALLA HOME PAGE