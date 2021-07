Covid | Spezia, nuovo giro di tamponi per il gruppo squadra: i risultati

Finalmente una buona notizia in casa Spezia. Dopo le numerose positività al Covid-19 emerse negli scorsi giorni all'interno del gruppo squadra, la società ligure ha sottoposto giocatori e staff a un nuovo giro di tamponi che ha dato esito negativo per tutti. La squadra è stata autorizzata a svolgere allenamenti individuali in attesa che gli altri calciatori tornino negativi.