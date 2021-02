Covid, via libera alla riapertura di cinema e teatri in zona gialla: ecco quando si riparte

I cinema e i teatri che si trovano in zona gialla potranno riaprire il 27 marzo. Lo ha annunciato questo pomeriggio Dario Franceschini, anticipando una delle novità contenute nel prossimo dpcm anti-Covid. “Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo. Giornata mondiale del teatro, e l’accesso ai musei su prenotazione anche nei weekend”, ha scritto il ministro della Cultura sul suo profilo Twitter. Via libera, dunque, alla riapertura dei musei nel weekend: secondo il decreto attualmente in vigore, quelli che si trovano in zona gialla possono rimanere aperti dal lunedì al venerdì, ma chiusi il sabato e la domenica. Cinema e teatri sono chiusi dal 26 ottobre, quando il governo aveva deciso di sospendere “spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto”.

