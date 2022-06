Cremonese, in panchina arriva Alvini: il mister con la tesi su Maurizio Sarri

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La Cremonese conquista la serie A e chiama al comando un nuovo condottiero: Massimiliano Alvini è pronto a prendere il posto di Fabio Pecchia e a godersi per la prima volta nella sua vita, a 50 anni, la prima stagione su una panchina della massima serie. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il tecnico ha rivelato di essere un grande ammiratore di Maurizio Sarri, tanto da dedicargli la sua tesi a Coverciano intitolata “Dal modello di gioco alla preparazione della partita: affrontare il Napoli di Sarri”. Chissà come si sentirà Alvini quando si troverà ad affrontare il suo “guru calcistico” nel prossimo campionato, magari utilizzerà proprio i segreti e la tattica di mister Sarri per insidiare la Lazio.