Cremonese - Lazio, Immobile a un passo da un altro storico record: i dettagli

La Lazio rialza la testa e dopo il brutto ko in Europa League torna a vincere nel migliore dei modi in campionato. 4-0 sul campo della Cremonese grazie alla doppietta di Immobile, alla rete di Milinkovic e a quella di Pedro nel finale. Grazie alla doppietta odierna il bomber con la maglia numero 17 si porta a quota 187 reti in A: ora è solo ad una rete dal trio composto da Signori, Del Piero e Gilardino. Un altro record che il bomber sta per centrare, infinito.