Cremonese, Valeri: "Lazio la mia squadra del cuore ma nel 2013..."

Emanuele Valeri sta vivendo un sogno con la maglia della Cremonese. Solo cinque anni fa il calciatore militava in Serie D con il Rieti e ora calca i palcoscenici della Serie A. Il calciatore, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha raccontato questo periodo partendo dal 2013 quando militava nella Lazio, la squadra squadra del cuore: "Avevo 13 anni ed ero nella squadra del mio cuore, quella che tifavano anche i miei genitori: non potevo chiedere di più. Ma evidentemente non ero bravo come gli altri e mi scartarono. Succede, ma non la presi benissimo".

Solo qualche anno dopo ecco l'esordio nel suo Olimpio contro la Roma: "Ero emozionato, un po' nervoso. In tribuna c'erano amici, parenti, conoscenti vari e volevo fare bella figura. E poi per me era una sorta di derby visto che per anni ho frequentato la curva Nord della Lazio". Sullo scontro invece con la Lazio: "Difficile da spiegare, conoscevo molti di loro. Dal punto di vista emotivo non è stato facile, rimanere concentrato sul campo è stato complicato, anche se quando giochi pensi solo a fare quello". A fine gara non poteva mancare la richiesta di alcune maglie: "Ne ho chieste tre: a Stefan Radu, Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile".