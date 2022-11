Cristiano Ronaldo, il gesto vergognoso del portoghese: squalificato anche senza squadra

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche senza un club di appartenenza, Cristiano Ronaldo non smette di far parlare di sé. Dopo aver rescisso nella giornata di ieri il suo contratto con il Manchester United, oggi la Football Association ha deciso comunque di squalificarlo per due giornate. Il bruttissimo episodio risale allo scorso aprile quando, mentre lasciava il campo dopo la sconfitta per 1-0 in casa dell'Everton, aveva scaraventato con violenza a terra lo smartphone di un tifoso che attendeva luscita dei giocatori nel tunnel. Oltre alla sanzione disciplinare, per CR7 è stata confermata anche una multa di circa 58mila euro.