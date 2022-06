Cristiano Ronaldo torna allo Sporting Lisbona? Le parole del direttore sportivo

TUTTOmercatoWEB.com

Quale futuro per Cristiano Ronaldo? Dopo un anno ricco di difficoltà ma comunque positivo dal punto di vista realizzativo, 18 gol in 30 partite di Premier League, il fenomeno portoghese deve ancora decidere quale maglietta indosserà la prossima stagione. È ancora viva l'opzione per il rinnovo con il Manchester United, ma nel frattempo si iniziano a infittire le voci su alcuni club interessati a lui. Tra questi c'è il suo Sporting Lisbona, squadra dove è cresciuto e dove ha esordito nel calcio dei grandi. Hugo Viana, direttore sportivo del club, non ha chiuso le porte a un suo possibile ritorno parlando così ai microfoni di Sky Sport UK: "Ora non credo, non si sa mai, può decidere dove vuole andare. Ha ancora un anno di contratto, quindi qualunque cosa deciderà, vedremo"