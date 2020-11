Crotone - Lazio, Costacurta: "Sarà difficile giocare in queste condizioni"

Alla fine Crotone - Lazio si dovrebbe giocare. A circa un'ora dal fischio d'inizio il sopralluogo ha dimostrato la tenuta del campo, anche se l'ultima parola spetta al Sindaco. Nello studio di Sky Sport, Billy Costacurta ha commentato così la situazione: "Giocare in queste condizioni influenza molto anche per il rischio d'infortuni. Siamo davanti a 33 giorni incredibili, queste non sono sinceramente belle immagini da vedere. Il pallone in alcuni punti mi sembra rimbalzi bene, in altri un pochino meno. A meno di un'ora dall'inizio della partita ancora tutto è incerto. Il vento influenzerà molto le squadre".