Crotone - Lazio, tre biancocelesti rischiano di saltare l'Udinese: ecco di chi si tratta

Con tre sconfitte nelle ultime tre gare giocate tra Serie A e Champions League, il momento attuale della Lazio è tutt'altro che sereno. La squadra di Inzaghi vuole immediatamente invertire il trend già contro il Crotone, per poi magari confermarsi con l'Udinese. E proprio in vista della sfida contro i bianconeri, bisognerà far attenzione a non collezionare cartellini gialli nel match di venerdì pomeriggio all'Olimpico. Su ben tre biancocelesti pesa infatti la diffida: Acerbi, Caicedo e Fares sconterebbero un turno di squalifica nel caso in cui con i rossoblù arrivasse l'ammonizione.

