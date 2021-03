Assemblea Capitolina, errore durante la diretta: parte la telecronaca dei gol di Immobile

Ciro Immobile sarà in Campidoglio domani per la consegna della Scarpa d'Oro, ma oggi ha virtualmente anticipato la sua presenza. Durante la diretta YouTube dell'Assemblea Capitolina, sospesa per mancanza di numero legale, il bomber della Lazio si è preso involontariamente la scena. A rompere il silenzio dell'Aula Giulio Cesare infatti è stata la telecronaca dei gol dell'attaccante partita inavvertitamente dalla regia. Forse delle prove tecniche in vista di domani, forse un semplice errore, fatto sta che il commento è stato inconfondibile: “Immobileeee! - si è sentito chiaramente - La Lazio gioca benissimo e fa gol con il suo bomber”. E poi: “Immobile entra in area di rigore, Immobile col sinistro… Reteeee!”