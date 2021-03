Ungheria, il ct Rossi: "Champions? L'Atalanta può farcela, la Lazio no. E la Juve..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Rossi ha parlato dell'impegno in Champions League di Juventus, Atalanta e Lazio. Il ct dell'Ungheria si è espresso in questo modo: “Vedo insidiosa la partita della Juve perché i portoghesi hanno sempre squadre balorde, che sanno sempre come dare fastidio a chi ci gioca contro. Per il potenziale che hanno, però, dovrebbero ribaltare il risultato. L'Atalanta invece è la squadra più imprevedibile d'Europa, è capace di tutto: sulla carta è difficile, ma non bisogna in alcun modo essere pessimisti. Per la Lazio invece il discorso è complicato...”.

